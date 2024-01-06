Нарушителей на электросамокатах хотят выявлять с помощью Face ID

Личности нарушителей на электросамокатах можно без проблем выявлять, если дорожные камеры оснастить функцией Face ID, заявил ТАСС представитель компании — разработчика комплексов Сергей Кусов. По его словам, также можно внедрить специальные номерные знаки, которые будут закреплены за каждым пользователем этого вида транспорта.

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В настоящее время мы видим два направления, которые позволят по камерам выявлять нарушителей на электросамокатах, моноколесах и других СИМ. Первое — расширить функционал дорожных камер, оснастив их возможностью распознавания лиц Face ID. <...> И есть другая возможность контроля — закрепить на каждом СИМ читаемый номерной знак, — рассказал Кусов.

Такие знаки можно размещать на шлемах или руле. В первом случае будет повышена безопасность, так как ношение защиты станет обязательным, добавил эксперт. Компания уже разработала камеры, которые смогут определять номер. По его словам, необходимо обсуждать все пути обеспечения безопасности на дорогах и тротуарах.