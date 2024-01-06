Компания Skoda анонсировала премьеру обновлённой модели Octavia

Skoda анонсировала премьеру обновлённой Octavia
Чешская марка Skoda в самом начале 2024 года анонсировала свою первую премьеру — компания показала тизер обновлённой модели Octavia, публичный дебют которой состоится уже в ближайшее время. Судя по всему, бестселлер бренда обзаведётся более агрессивным внешним видом и более технологичным оснащением, чтобы соответствовать духу времени и своим конкурентам. Никакой другой информации о новинке пока не обнародовано. Ключевой переменой во внешности станут фары, которые получат диагональные секции, выступающие за пределы основного блока.
Изменится дизайн бамперов и радиаторной решётки с фирменной эмблемой Skoda, которая по нынешней моде получит подсветку. О переменах в интерьере не сообщается, но наиболее вероятный сценарий рестайлинга заключается в приведении салона Octavia в общий стиль с представленными в конце 2023 года новыми Superb и Kodiaq.
Они получили сдвоенные экраны виртуальной панели приборов и мультимедийной системы, «шайбы» Smart Dials со встроенными экранами, новый центральный тоннель с отсеками для мелочей и ряд других изменений в салоне.
Технические изменения, как ожидается, тоже сведутся к тому, чтобы привести моторную линейку Octavia в соответствие с гаммой двигателей старших моделей. Вся информация о модернизированной Skoda Octavia будет раскрыта в ходе официальной премьеры рестайлинговой модели, которая состоится совсем скоро — презентация обновлённого автомобиля состоится в феврале 2024 года.