Компания Skoda анонсировала премьеру обновлённой модели Octavia

Чешская марка Skoda в самом начале 2024 года анонсировала свою первую премьеру — компания показала тизер обновлённой модели Octavia, публичный дебют которой состоится уже в ближайшее время. Судя по всему, бестселлер бренда обзаведётся более агрессивным внешним видом и более технологичным оснащением, чтобы соответствовать духу времени и своим конкурентам. Никакой другой информации о новинке пока не обнародовано. Ключевой переменой во внешности станут фары, которые получат диагональные секции, выступающие за пределы основного блока.

© Motor.ru

Изменится дизайн бамперов и радиаторной решётки с фирменной эмблемой Skoda, которая по нынешней моде получит подсветку. О переменах в интерьере не сообщается, но наиболее вероятный сценарий рестайлинга заключается в приведении салона Octavia в общий стиль с представленными в конце 2023 года новыми Superb и Kodiaq.

Они получили сдвоенные экраны виртуальной панели приборов и мультимедийной системы, «шайбы» Smart Dials со встроенными экранами, новый центральный тоннель с отсеками для мелочей и ряд других изменений в салоне.