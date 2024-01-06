Монструозный вездеход на базе "Запорожца" реквизировали для нужд ВСУ
На Украине из-за больших потерь в технике буквально выметают все, что может двигаться, в том числе достаточно экзотические автомобили. Так, в социальных сетях появилось видео с самодельным вездеходом, сделанным на базе "Запорожца" ЗАЗ-968М.
Машина, по всей видимости, получила более мощный двигатель, полный привод и другие колеса. Ее выкрасили в темно-зеленый цвет, снабдили кенгурятником и противотуманными фарами.
Также на крыше установили багажник для имущества. Чтобы не было сомнений в принадлежности, на дверях нанесли традиционные для ВСУ опознавательные знаки - кресты.
Ранее вэсэушники уже демонстрировали различные самоделки на основе машин, выпускавшихся в советское время: "Москвичей", "Волг", "Таврий", ЛуАзов и др.
На некоторые из них устанавливали различное вооружение, в том числе пулеметы Максима, ДП-27 и M2 Browning. Как правило, такая техника находится в тыловых подразделениях, и если по какой-либо причине она оказывается на передовой, ее быстро уничтожают.