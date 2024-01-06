В РФ морозы стали причиной поломок электрокаров и китайских авто
В январе этого года Россию охватили сильные холода, что стало причиной возникновения проблем у ряда автомобилей. Однако необычные жалобы поступили в адрес китайских машин и электрокаров. Корреспонденты издания BFM.RU решили разобраться, в чем именно заключаются эти проблемы.
Наиболее частой проблемой для электрокаров стало слабое зарядное устройство аккумулятора. Некоторые владельцы столкнулись с тем, что реальный запас хода значительно ниже, чем заявлено в паспорте. В Москве и Санкт-Петербурге также возникли проблемы с запуском некоторых бензиновых автомобилей из-за несовершенства аккумуляторов, не приспособленных к таким низким температурам.
Однако самым необычным случаем оказалась ситуация с кроссовером Omoda C5. Один из пользователей каршеринговой услуги обнаружил, что он не может закрыть окно на своем автомобиле. Правый стеклоподъемник работал исправно, а вот левый отказался функционировать. Еще один случай произошел с кроссовером Changan CS55, когда педаль газа у одной из владелиц сорвалась в холодную погоду.