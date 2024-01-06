В РФ морозы стали причиной поломок электрокаров и китайских авто

В январе этого года Россию охватили сильные холода, что стало причиной возникновения проблем у ряда автомобилей. Однако необычные жалобы поступили в адрес китайских машин и электрокаров. Корреспонденты издания BFM.RU решили разобраться, в чем именно заключаются эти проблемы.

Наиболее частой проблемой для электрокаров стало слабое зарядное устройство аккумулятора. Некоторые владельцы столкнулись с тем, что реальный запас хода значительно ниже, чем заявлено в паспорте. В Москве и Санкт-Петербурге также возникли проблемы с запуском некоторых бензиновых автомобилей из-за несовершенства аккумуляторов, не приспособленных к таким низким температурам.