Преемник Lamborghini Huracan станет гибридом с V8

Весной 2023 года Lamborghini представила преемника суперкара Aventador — новым флагманом итальянской марки стал первый в её истории серийный гибрид Revuelto с двигателем V12 и сразу тремя электромоторами. В 2024 году итальянский бренд готовит к премьере ещё два бензоэлектрических автомобиля — гибридный кроссовер Urus и абсолютно новый суперкар, который в линейке бренда заменит модель Huracan. Обе новинки получат гибридную силовую установку на базе нового двигателя V8.

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Компактный спорткар во многом будет унифицирован со старшей моделью, но без упрощений всё-таки не обойдётся. Основное сходство между Revuelto и заменой Huracan будет в дизайне кузова и салона, но по конструкции кузова и силовой установке новинка окажется не такой технологичной, чтобы удержать стоимость автомобиля в разумных пределах.

В частности, монокок хоть и будет сделан из углепластика, но от дорогих композитов откажутся, а часть элементов, где это возможно, выполнят из алюминия. При этом двигатель V8, который ляжет в основу силовой установки, Lamborghini разработала собственными силами, а не позаимствовала из линейки Audi.