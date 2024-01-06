Mazda раскрыла дату дебюта преемника кроссовера CX-7

Производство и продажи новой модели CX-70 запустят только в 2024 году, хотя ожидалось, что случится это по ходу прошлого года. Тем не менее, несмотря на задержку, автомобиль всё-таки станет серийным — вся информация о дебютанте будет раскрыта в ходе премьеры, намеченной на 30 января 2024 года. С технической точки зрения, судя по всему, модель будет целиком унифицирована с кроссовером CX-90. Анонс грядущей премьеры сделало подразделение Mazda в Канаде.

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Несмотря на длительную подготовку к запуску модели, никаких шпионских снимков предсерийных прототипов Mazda CX-70 в прессу не просачивалось, поскольку особых тестов новинки и не было. Всё дело в том, что кроссовер будет представлять собой лишь модификацию уже серийного флагманского CX-90.