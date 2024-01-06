Scout рассекретил сроки выхода на рынок возрождённых моделей

Под брендом Scout в 60-80-е годы прошлого века International Harvester Scout выпускала внедорожники и пикапы, а в 2021 году Volkswagen приобрел компанию Navistar и вместе с ней — права на исторический бренд. Марку решили возродить для выпуска привычных Scout внедорожников и пикапов, но в духе времени — с электрической силовой установкой. Премьера линейки новых моделей исторического бренда состоится уже в 2024 году.

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Основными конкурентами для возрождённых моделей станут Jeep Wrangler и Gladiator.

О новых Scout известно лишь то, что разработку внедорожника и пикапа Volkswagen доверил австрийскому производителю и инжиниринговой компании Magna Steyr, для которой этот контракт стал крупнейшим в истории.

До 2024 года никакой информации, кроме пары скетчей, о новых Scout не было, но в самом начале нового года фирма расщедрилась на тизер под названием «В каждом из нас есть скаут». В ролике марка отмечает, что скауты «избегают комфорта, игнорируют неопределенность, смеются над трудностями», а также связывают нас с прошлым, будущим и настоящим.