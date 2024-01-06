Lamborghini Urus сделали очень широким и гораздо более мощным

Ателье Novitec, которое выпускает комплекты тюнинга для автомобилей премиальных брендов под фирменным суббрендом Spofec, представило свой новый проект. За основу был взят кроссовер Lamborghini Urus Performante, который обзавёлся новым аэродинамическим обвесом и программой доработки двигателя, позволившими добавить модели агрессии и мощности. Для Urus Performante предложено несколько вариантов модернизации силового агрегата — шоу-кар получил топовую программу.

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Кроссовер получил аэродинамический обвес Novitec Esteso из углепластика, включающий в себя решётку радиатора, новый передний бампер, пороги, спойлер, а также накладки на колёсные арки, расширяющие кузов на 10 сантиметров спереди и на 12 сантиметров сзади.

Они скрывают новые 23-дюймовые диски Vossen с Y-образными спицами. Технические доработки подразумевают перепрограммированную пневмоподвеску, которая уменьшает дорожный просвет на 25 миллиметров.

Novitec

Novitec

Novitec

Novitec

Novitec

Novitec

Novitec

Novitec