Профилактика ДТП: как на дорогах России выявляют нетрезвых водителей?

В праздничные дни на дорогах России проходят усиленные профилактические рейды сотрудников ГИБДД, во время которых выявляют нетрезвых водителей. Этой ночью вместе с автоинспекторами дежурил и корреспондент «МИР 24» Игорь Мосунов.

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«В праздничные дни нетрезвых водителей на дорогах становится больше. Об этом свидетельствует многолетняя практика сотрудников ГИБДД. Такие водители, как правило, надеются, что «авось» пронесет», – отметил журналист.

Рейд на московском шоссе. Поздний вечер, время, когда многие возвращаются домой из кафе и ресторанов. Внимание сотрудников полиции привлекают автомобили, которые едут как бы не в потоке со всеми. Нетрезвый водитель сам себя выдает.

«У них, как правило, дрожат руки, невнятная речь, покраснение кожных покровов, глаза тоже начинают блестеть», – пояснил инспектор ДПС, старший лейтенант полиции Александр Ершов.

Контроль за водителями в Москве усилен на все праздничные дни. Работают дополнительные наряды. Статистика прошлого года показала: за первые шесть месяцев нетрезвые водители стали виновниками около трех тысяч аварий. В них погибли почти 700 человек.

«Рейды проводятся для того, чтобы выявить данных нарушителей. Нарушение влечет наказание в виде лишения права управления, соответственно, они на полтора года лишаются водительского удостоверения», – сказал инспектор ДПС Владимир Бродский.