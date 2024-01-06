С 1 апреля текущего года в России вступит в действие обновленный регламент сдачи экзамена на водительские права. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, в обновленном регламенте будет увеличена сумма штрафных баллов (с 5 до 7), при наборе которой кандидату ставится оценка «не сдал».

Также в регламенте увеличивается перечень оснований для отказа в допуске к экзаменам на право управления транспортом и выдаче водительского удостоверения. Кроме того, вводятся основания для приостановления экзаменов и выдачи водительских удостоверений.

Некоторое время назад МВД России опубликовало новый регламент сдачи на права. Правила ужесточили для уклонистов от военной службы и водителей, которых ловили пьяными за рулем. О новых упражнениях на экзамене и требованиях к документам — в материале «Газеты.Ru».