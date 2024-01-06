На Крымском мосту возобновлено движение автотранспорта

На Крымском мосту возобновлено автомобильное движение. Об этом говорится в сообщении в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.

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Сообщается, что со стороны Керчи в очереди находятся 249 автомобилей, а со стороны Тамани — 174 транспортных средства.

Ранее сообщалось, что на Крымском мосту временно перекрыто автомобильное движение.

Ночью сообщалось, что в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре авиационные управляемые ракеты над Крымским полуостровом. В ведомстве подчеркнули, что приблизительно в 0:30 мск дежурные средства противовоздушной обороны перехватили четыре ракеты, которые были уничтожены над Крымским полуостровом.