В США выяснили, сколько в среднем заряжаются электромобили

Агентство Energetics провело исследование, изучив 2,4 млн случаев зарядки электромобилей, и пришло к выводу, что среднее время зарядки — 42 минуты.

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Это касается машин разных брендов. Но Tesla снова оказалась лидером рейтинга, так как время зарядки электромобилей бренда оставляет в среднем 31 минуту.

Объясняется это тем, что у Tesla наиболее информативный пользовательский интерфейс, который помогает водителю находить на маршруте лучшие зарядные станции, а также выводит уведомления, какое время нужно потратить на зарядку, чтобы как можно быстрее добраться до нужного места, даже если придётся останавливаться чаще.

За счёт этого автовладельцы Tesla выбирают более частые и короткие сеансы зарядки своих машин. Если добавить показатели Tesla к общим результатам исследования, лучшим станет именно 31 минута зарядки.

Авторы исследования отметили, что регулярно поддерживать аккумулятор заряженным следует дома, а зарядные станции использовать только в дороге. Потому что лучшая скорость зарядки — от 20% до 80%.