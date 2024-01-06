Движение автотранспорта по Крымскому мосту вновь приостановили

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту приостановлено третий раз за день.

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Об этом говорится в Telegram-канале, посвящённом обстановке на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские системы ПВО перехватили шесть украинских противокорабельных ракет «Нептун» над Чёрным морем.