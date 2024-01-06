Блогер назвал проблемы Geely Monjaro в условиях российской зимы. Обозреватель YouTube-канала «Клубный сервис» Илья Свиридов перечислил особенности китайского кроссовера, о которых следует знать владельцам и потенциальным покупателям. Выбор модели для обзора не случаен: во втором полугодии 2023-го Monjaro стал самым продаваемым Geely в нашей стране, причём основную часть продаж обеспечили не официальные дилеры, а «серые» продавцы.

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Илья Свиридов проанализировал жалобы владельцев Geely Monjaro и заявил, что все недостатки российской зимой можно свести к трём. Во-первых, отслаивается хром с радиаторной решётки. Во-вторых, иногда глючит электроника: некорректно работают чипы бесключевого доступа, лагают тачскрины в салоне.

Самым существенным минусом можно считать конструкцию подачи омывающей жидкости на заднее стекло: трубка проходит под порогом задней правой двери прямо над электронными блоками. В сильные морозы её легко раздавить и вывести электронику из строя. Распространённой эту неисправность не назвать, но учитывать этот нюанс стоит.

Блогер перечислил основные причины успеха Geely Monjaro по схеме параллельного импорта. Во-первых, «серый» кроссовер дешевле официального как минимум на миллион рублей. Во-вторых, Monjaro нетипичный «китаец»: у него платформа Volvo CMA, двигатель с шведской родословней, японский автомат Aisin и американская муфта BorgWarner.