Самые интересные параллельные новинки 2023 года

Программа параллельного импорта действует в России второй год. Несмотря на слухи, что он постепенно уходит из страны, власти официально подтвердили, что продлевают срок действия на 2024 год. Можно как угодно относиться к самой идее «серых» автомобилей, но однозначно можно сказать ей спасибо за то, что на рынке появились интересные модели, которые раньше никто и не думал поставлять в Россию. Вспоминаем самые яркие автомобили, которые приехали на отечественный рынок по «серой» схеме.