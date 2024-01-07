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Самые интересные параллельные новинки 2023 года

Авто.ру
Самые интересные параллельные новинки 2023 года
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Audi
Авто.ру
Авто.ру
Volkswagen
Lincoln
Авто.ру
Nissan
Rolls-Royce
Авто.ру

Программа параллельного импорта действует в России второй год. Несмотря на слухи, что он постепенно уходит из страны, власти официально подтвердили, что продлевают срок действия на 2024 год. Можно как угодно относиться к самой идее «серых» автомобилей, но однозначно можно сказать ей спасибо за то, что на рынке появились интересные модели, которые раньше никто и не думал поставлять в Россию. Вспоминаем самые яркие автомобили, которые приехали на отечественный рынок по «серой» схеме.

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