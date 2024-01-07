Как переоформить автомобиль в ГИБДД, если владелец умер?
Процедура переоформления транспортного средства после смерти владельца имеет свои нюансы. Знание законов позволяет провести ее правильно.
Транспортное средство, зарегистрированное на умершего человека, имеет особый статус до того момента, пока родственники не вступят в права наследования. В этот временной промежуток машина не принадлежит никому, поэтому и эксплуатировать ее нельзя. Автомобиль должен стоять в гараже или на охраняемой парковке. Использовать машину нельзя даже при наличии доверенности, так как со смертью владельца данный документ аннулируется.
За незаконную эксплуатацию транспорта предусматривается штраф в размере до 5000 рублей. Автомобиль при этом будет отправлен на штрафстоянку.
Заниматься переоформлением машины можно сразу после получения свидетельства о смерти владельца. В срок до 6 месяцев нужно заявить у нотариуса о наследственных правах на имущество - движимое и недвижимое. Для этого понадобится пакет документов, который включает свидетельство о смерти, оригинал завещания при наличии, паспорт гражданина РФ. Кроме того, понадобятся документы на автомобиль, отчет экспертной оценки транспорта и квитанция, подтверждающая оплату госпошлины.
Если наследник найдет покупателя на автомобиль заранее, он может перепродать его сразу после получения свидетельства о праве на наследство. В противном случае придется поставить машину на учет в ГИБДД в срок до 10 дней с момента получения документа. Только после этого можно будет приступить к реализации имущества.
Если хозяин машины умер и не оставил завещание, а на транспорт претендует сразу несколько человек, определить наследника можно путем переговоров. Если никто не хочет уступать, вопрос решается в судебном порядке.
При постановке транспорта на учет можно столкнуться с трудностями. Автомобиль нельзя перерегистрировать, если есть запреты или ограничения - долги по штрафам, кредитам, наличие ареста, нахождение в статусе залогового.