Как переоформить автомобиль в ГИБДД, если владелец умер?

Процедура переоформления транспортного средства после смерти владельца имеет свои нюансы. Знание законов позволяет провести ее правильно.

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Транспортное средство, зарегистрированное на умершего человека, имеет особый статус до того момента, пока родственники не вступят в права наследования. В этот временной промежуток машина не принадлежит никому, поэтому и эксплуатировать ее нельзя. Автомобиль должен стоять в гараже или на охраняемой парковке. Использовать машину нельзя даже при наличии доверенности, так как со смертью владельца данный документ аннулируется.

За незаконную эксплуатацию транспорта предусматривается штраф в размере до 5000 рублей. Автомобиль при этом будет отправлен на штрафстоянку.

Заниматься переоформлением машины можно сразу после получения свидетельства о смерти владельца. В срок до 6 месяцев нужно заявить у нотариуса о наследственных правах на имущество - движимое и недвижимое. Для этого понадобится пакет документов, который включает свидетельство о смерти, оригинал завещания при наличии, паспорт гражданина РФ. Кроме того, понадобятся документы на автомобиль, отчет экспертной оценки транспорта и квитанция, подтверждающая оплату госпошлины.

Если наследник найдет покупателя на автомобиль заранее, он может перепродать его сразу после получения свидетельства о праве на наследство. В противном случае придется поставить машину на учет в ГИБДД в срок до 10 дней с момента получения документа. Только после этого можно будет приступить к реализации имущества.

Если хозяин машины умер и не оставил завещание, а на транспорт претендует сразу несколько человек, определить наследника можно путем переговоров. Если никто не хочет уступать, вопрос решается в судебном порядке.