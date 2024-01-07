Aurus займётся выпуском «бюджетных» моделей
Глава Минпромторга России Денис Мантуров вместе с подтверждением слухов о возрождении «Волги» анонсировал и расширение модельной линейки премиального бренда Aurus. На 2025 год запланировано появление новых «бюджетных» моделей, которые станут конкурентами для автомобилей Mercedes-Benz, а с учётом ухода немецкой марки с российского рынка — альтернативой для популярных у корпоративных клиентов и госструктур представительских седанов семейства E-Class и S-Class.
Госслужащие, госкомпании и муниципальные власти наряду с теми, кто не может себе позволить существующие модели Aurus, названы основными клиентами перспективных автомобилей бренда. Новые модели Aurus будут дешевле уже представленных седана Senat и кроссовера Komendant за счёт более массового производства.
«Мы планируем в ближайшее время запустить в производство линейку автомобилей категории S-класса. Мы рассчитываем, что это будет уже в 2025 году, будут первые продажи этих автомобилей. Там и S-класс, и E-класс. Да и в целом для широкого круга потребителей, которые до этого покупали западные марки. Я думаю, что будет интересно и престижно приобретать именно марки Aurus следующей линейки», — заявил Мантуров в интервью ТАСС.
При этом основная ставка будет сделана на седаны на замену E-Class и S-Class, но в более отдалённой перспективе не исключено появление и нового внедорожника. Однако пока о запуске «бюджетного» — по меркам бренда Aurus, конечно — вездехода детальной информации нет, поскольку это не приоритетная для расширения линейки марки модель.