Aurus займётся выпуском «бюджетных» моделей

«Мы планируем в ближайшее время запустить в производство линейку автомобилей категории S-класса. Мы рассчитываем, что это будет уже в 2025 году, будут первые продажи этих автомобилей. Там и S-класс, и E-класс. Да и в целом для широкого круга потребителей, которые до этого покупали западные марки. Я думаю, что будет интересно и престижно приобретать именно марки Aurus следующей линейки», — заявил Мантуров в интервью ТАСС.