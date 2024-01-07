Что изменится для водителей в 2024 году

Новые правила сдачи экзаменов в ГИБДД, строго отведенные места для дорожных камер, возвращение «средней скорости» и отдельный блок правил для беспилотных автомобилей и роботов-доставщиков — такие нововведения могут ждать российских автомобилистов в 2024 году. «Парламентская газета» рассказывает, к чему готовиться автомобилистам.

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ПДД могут подвергнуть ревизии

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До 1 апреля в России должен появиться проект по совершенствованию существующих правил дорожного движения. Его напишут МВД и Общественная палата в соответствии с поручением президента Владимира Путина — глава государства дал его в минувший понедельник, 25 декабря, по итогам встречи с членами ОП и председателями общественных палат регионов. Целью работы заявлено упрощение правил и ликвидация накопившихся ошибок.

Как сообщил «Парламентской газете» заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, вице-председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов, говорить о каких-то конкретных решениях пока рано: сбор предложений по новой редакции только-только начался, к тому же, подчеркнул собеседник издания, основными исполнителями поручения президента, скорее всего, станут ГИБДД и Минтранс, мнения которых могут и не совпасть с мнением Общественной палаты. Однако по меньшей мере ключевые направления работы можно определить уже сейчас.

«Запрос у самих автомобилистов точно есть на упрощение текста правил — чтобы они стали понятнее и легко запоминались, в том числе детьми, — отметил Холодов. — Кроме того, у нас в последнее время появились разные новые виды транспорта — те же электросамокаты, беспилотные автомобили, роботы-доставщики и так далее. Их тоже нужно учесть и органично вписать в существующие схемы дорожного движения».

Пока что конкретные изменения, по словам Холодова, обсуждать рано. Единственное — в новой редакции точно уделят особое внимание беспилотному транспорту. Эта сфера в России развивается активными темпами: так, свои прототипы автономных автомобилей есть у «Яндекса» и государственного научного центра НАМИ, а летом 2023 года впервые в России на трассе М-11 Санкт-Петербург — Москва стартовали коммерческие перевозки с использованием грузовиков в беспилотном режиме. Однако нормативной базы у беспилотных авто до сих пор не существует: в частности, не ясно, кто должен нести ответственность, если такой автомобиль вдруг попадет в аварию. Эти недочеты в новой редакции устранят, но как именно — пока не известно.

Иностранцам нужно будет пересдать на права

В 2024 году некоторым водителям придется пересдавать на права. Это случится с 1 апреля, когда в силу вступят изменения в Федеральном законе «О безопасности дорожного движения», касающиеся отдельных иностранных национальных и международных водительских удостоверений.

В частности, документы будут признаны утратившими силу, если:

с момента приобретения иностранным гражданином вида на жительство в России или российского гражданства прошел год, с момента возвращения гражданина России, получившего международные права в другой стране, на родину прошел год.

На замену документов дадут ровно год, если не выдержать сроки — последуют штрафы от пяти до 15 тысяч рублей. При этом важный нюанс: на владельцев удостоверений, выданных в Беларуси, а также на граждан Беларуси, получивших ВНЖ в России, новые правила распространяться не будут.

Изменится порядок сдачи экзамена в ГИБДД

С 1 апреля также изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД — вступит в силу новый регламент, разработанный МВД России в декабре 2023 года. Как сообщала ранее пресс-служба ведомства, основной блок нововведений коснется оснований для отказа в допуске на экзамен.

«Например, отказ будет выдан лицам, не имеющим права на управление транспортными средствами других категорий и подкатегорий, при этом подвергнутым административному наказанию за управление транспортными средствами в состоянии опьянения или невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, — пояснили в ведомстве. — Эти лица не будут допускаться к сдаче экзаменов и не смогут получить водительское удостоверение до истечения срока, в течение которого они считаются подвергнутыми административному наказанию».

Также не получат права уклонисты — то есть те, в отношении кого военные комиссариаты применили так называемые обеспечительные меры для их явки по воинской повестке.

Но есть и плюсы: так, в новом регламенте увеличат количество штрафных баллов. Теперь для того, чтобы получить оценку «не сдал», их нужно будет накопить не пять, а семь.

Дорожные камеры будут вешать в строго отведенных местах

С 1 сентября 2024 года также вступит в силу новый регламент размещения на дорогах камер видеофиксации нарушений — соответствующий закон президент Владимир Путин подписал 29 мая. Документ впервые четко определяет, где камеры можно вешать, а где нет. В список разрешенных мест, к примеру, вошли:

дороги с выделенной полосой для общественного транспорта, аварийно-опасные участки дорог, участки, где проходят ремонтные работы, пешеходные переходы, места, где запрещена стоянка или остановка транспортных средств, места, где в течение года произошло не менее четырех однотипных аварий или четыре любых ДТП, в которых были убиты либо ранены люди.

Кроме того, документ обязывает ГИБДД заранее предупреждать водителей о камерах: в частности, зона их контроля должна начинаться на расстоянии не менее 150-300 метров от соответствующего дорожного знака.

В ПДД могут вернуть понятие «средняя скорость»

С 1 апреля 2024 года водителей также могут законодательно обязать соблюдать на дорогах среднюю скорость — как сообщал в декабре «Коммерсант», соответствующие поправки в проект новых правил дорожного движения подготовил Минтранс. Формулировка термина будет звучать так: «значение, равное отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости движения транспортных средств ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка».

Помимо самой средней скорости, должны появится и штрафы за ее превышение.

Для управления квадроциклом и снегоходом не понадобятся отдельные права.

В 2024 году также расширят допуски для водителей с правами категорий А, В, В1, С и D — соответствующий закон Владимир Путин подписал 25 декабря. Они получат право садиться за руль квадроциклов и снегоходов, взятых в аренду. Однако управлять такими транспортными средствами можно будет лишь с определенными ограничениями: в частности, скорость езды на них не должна составлять более 50 километров в час.

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