Водителей иномарок наказали за дрифт с фейерверками в Москве

Полицейские составили несколько протоколов на автолюбителей, устроивших дрифт с фейерверками на дорогах Москвы. Об этом 7 января сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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По ее словам, которые приводятся на сайте ведомства, в субботу водители трех иномарок в поселении Воскресенское и Чечерском проезде грубо нарушали ПДД, параллельно запуская пиротехнику прямо из машин. Гонщики, в частности, выезжали на встречную полосу и мешали движению транспорта.

Сотрудники ДПС разыскали два автомобиля — BMW и Porsche. Водитель первого, 30-летний мужчина, оказался лишенным прав с позапрошлого года за отказ от теста на алкоголь. Теперь на него составили пять административных материалов, в том числе за вождение без удостоверения.

Владелицу второй иномарки, 23-летнюю девушку, «оформили» по двум статьям КоАП. Сейчас силовики ищут третьего нарушителя для привлечения к ответственности.