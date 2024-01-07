В Подмосковье рассказали о проблемах с автобусами из-за морозов

Администрация подмосковного Долгопрудного на своем официальном сайте предупредила жителей округа о проблемах с общественным транспортом из-за сильных морозов.

В отделе транспорта пояснили, что из-за низких температур ряд автобусов вышел из строя. В частности, были зафиксированы многочисленные поломки пневмосистемы, влияющей на работу тормозной системы транспортных средств.

Кроме того, пояснили в администрации, несколько автобусов сошли с линии в связи с обледенением узлов и агрегатов, в частности, из-за проблем с топливной системой.