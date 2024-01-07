В Подмосковье рассказали о проблемах с автобусами из-за морозов
Администрация подмосковного Долгопрудного на своем официальном сайте предупредила жителей округа о проблемах с общественным транспортом из-за сильных морозов.
В отделе транспорта пояснили, что из-за низких температур ряд автобусов вышел из строя. В частности, были зафиксированы многочисленные поломки пневмосистемы, влияющей на работу тормозной системы транспортных средств.
Кроме того, пояснили в администрации, несколько автобусов сошли с линии в связи с обледенением узлов и агрегатов, в частности, из-за проблем с топливной системой.
Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в столицу пришли рекордные морозы. Так, 7 января температура воздуха в Москве опустилась до -25°, что на 12 градусов ниже климатической нормы.