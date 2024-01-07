Бюджетный кроссовер Geely ждет шестой рестайлинг и смена имени

Бюджетный кроссовер Geely ждёт шестой рестайлинг и смена имени. Журналисты Autohome познакомились с новой моделью Haoyue Pro и выяснили, что презентация состоится 11 января. Под неизвестным названием скрывается в очередной раз модернизированный Emgrand X7 образца 2012 года. В Поднебесной недорогую модель станут продавать под материнским брендом Geely, тогда как в России почти идентичный автомобиль называется... Livan X6 Pro!

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Для Китая внешность Haoyue Pro свежа, ведь предшественник — Geely Vision X6 Pro — отличается передним бампером, решёткой радиатора, дизайном салона и двигателем. А вот в России почти такой же кроссовер продаётся с ноября под маркой Livan: разница только в спецификации 1,5-литрового турбомотора!

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В Поднебесной под капотом Haoyue Pro мотор BHE15-EFZ, знакомый по местному Geely Coolray. Агрегат выдаёт 181 лошадиную силу, сочетается с 7-ступенчатым «роботом» и позволяет расходовать в городском цикле всего семь литров бензина (WLTC). Двигатель пришёл на смену менее эффективной «турбочетвёрке» объёмом 1,4 литра.

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Главное отличие Geely Haoyue Pro от предшественника — салон. Переделаны передняя панель и центральный тоннель, заменён руль, появилась медиасистема с парой экранов, объединённых в кластер, видоизменён дизайн селектор трансмиссии. Увеличена площадь контрастных вставок, на тачскрине и виртуальной «приборке» улучшено антибликовое покрытие.