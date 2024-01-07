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В Казахстане нашли провалившийся в воронку у шахты автобус

Специалисты усилят работы по извлечению автобуса с горноспасателями из очистного пространства рядом с шахтой на руднике в Павлодарской области Казахстана, рассказал глава администрации региона Асаин Байханов. Об этом пишет ТАСС.

В Казахстане нашли провалившийся в воронку у шахты автобус
© кадр видео

Чиновник отметил, что на основе обработки результатов геосканирования определено предполагаемое место, где находится автобус, глубина до его верхнего края приблизительно составляет 5-7 м.

В связи с этим, заметил он, было принято решение об усилении работ по подготовке траншеи. По ней в котлован спустится небольшой экскаватор, который, в свою очередь, должен добраться до транспортного средства.

Байханов уточнил, что в поиске пропавших задействованы 136 специалистов, 41 единица техники, 3 кинологических расчета и 2 беспилотника.

Напомним, что инцидент произошел 4 января в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО «Майкаинзолото». В очистном пространстве образовался провал глубиной порядка 200 м, шириной 500 м и глубиной 150 м. В него провалился автобус с 3 спасателями и водителем.

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