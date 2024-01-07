В Казахстане нашли провалившийся в воронку у шахты автобус
Специалисты усилят работы по извлечению автобуса с горноспасателями из очистного пространства рядом с шахтой на руднике в Павлодарской области Казахстана, рассказал глава администрации региона Асаин Байханов. Об этом пишет ТАСС.
Чиновник отметил, что на основе обработки результатов геосканирования определено предполагаемое место, где находится автобус, глубина до его верхнего края приблизительно составляет 5-7 м.
В связи с этим, заметил он, было принято решение об усилении работ по подготовке траншеи. По ней в котлован спустится небольшой экскаватор, который, в свою очередь, должен добраться до транспортного средства.
Байханов уточнил, что в поиске пропавших задействованы 136 специалистов, 41 единица техники, 3 кинологических расчета и 2 беспилотника.
Напомним, что инцидент произошел 4 января в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО «Майкаинзолото». В очистном пространстве образовался провал глубиной порядка 200 м, шириной 500 м и глубиной 150 м. В него провалился автобус с 3 спасателями и водителем.