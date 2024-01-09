Навзана причина популярности BMW X2 с механической трансмиссией

Высокопроизводительные BMW M2 пользуются спросом на рынке. В 2023 году более 50% от реализации пришлось на такие автомобили с МКПП.

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Немецкий BMW относится к исчезающему числу производителей, которые все еще предлагают в продаже автомобили с механической трансмиссией. Такая установка используется и для высокопроизводительных M2. В 2023 они пользовались спросом во многих странах.

Напомним, что с механической коробкой передач предлагаются только базовые модификации BMW M3 и M4. В исполнениях Competition, Competition xDrive и специальных линейках применяется автоматическая коробка. В случае с моделью M2 покупателям предлагается выбор - 6-ступенчатая механическая КПП или 8АКПП.

Компания BMW сохраняет предложения с механическими коробками передач на мировом рынке и параллельно увеличивает число предложений. В ближайшее время МКПП с 6 ступенями будет предлагаться и для автомобиля Z4 M40i.

Стабильно высокий спрос на механические коробки передач подтверждает, что автомобилисты все еще нуждаются в ручном управлении. Считается, что такой режим эксплуатации позволяет лучше чувствовать транспорт и корректировать его поведение на дороге. Несмотря на то, что курс задан на электрификацию автомобилей, BMW M планирует сохранить для своих машин механическую трансмиссию, как минимум, до конца десятилетия. После этого большая часть моделей в линейке BMW M могут стать электрическими.

Есть и другие производители, которые сохраняют ручной режим управления для производительных автомобилей. Высока вероятность, что Cadillac будет использовать МКПП для своих CT4-V и CT5-V Blackwing.