Программу реконструкции развязок на МКАД завершат до конца года

До конца 2024 года планируется завершить реконструкцию развязок на пересечении МКАД с ул. Верхние Поля и Алтуфьевским шоссе, таким образом будет завершена программа реконструкции пересечений на МКАД. Об этом ранее сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В течение года мы завершим реконструкцию двух транспортных развязок на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе и ул. Верхние Поля. Модернизация развязок позволит разгрузить прилегающие участки вылетных магистралей и кольцевой», – цитировала пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

По его словам, с завершением работ на двух указанных развязках завершится программа реконструкции пересечений на МКАД. Как отмечается в материале, реконструкция развязок – часть программы модернизации МКАД, в рамках которой устаревшие развязки типа «клеверный лист» заменяют многоуровневыми сооружениями с направленными съездами и тоннелями большей пропускной способности. За последние годы было реконструировано и запущено 19 обновленных развязок на МКАД.