Что изменится для водителей в 2024 году

В 2024 году водителей в России ожидают изменения в законодательстве, касающиеся правил дорожного движения, процесса получения водительских прав и условий страхования. О главных нововведениях — в материале URA.RU.

Пересмотр ПДД и учет новых видов транспорта

В соответствии с поручением президента России, МВД и Общественная палата РФ работают над совершенствованием ПДД. Основной целью является упрощение правил, чтобы они стали более понятными и легко запоминающимися. Важное внимание уделено новым видам транспорта, таким как электросамокаты и беспилотные автомобили. Ожидается, что новая редакция ПДД включит в себя нормы, регулирующие использование беспилотного транспорта.

Изменения для иностранных водителей

С 1 апреля 2024 года некоторые иностранные водители будут обязаны пересдать на водительские права в России. Это касается тех, у кого с момента получения вида на жительство или российского гражданства прошел год, а также тех, кто вернулся в Россию после получения международных прав за рубежом. Исключение составляют граждане Беларуси, получившие вид на жительство в РФ, и владельцы удостоверений, выданных в Беларуси. Кроме того, изменится порядок сдачи экзамена в ГИБДД.

Новый порядок сдачи экзаменов в ГИБДД

С апреля 2024 года начнет действовать новый регламент сдачи экзаменов, который ужесточает требования к кандидатам. Лица, подвергшиеся административному наказанию за управление в состоянии опьянения, а также уклонисты от воинской службы, будут отстранены от сдачи экзаменов на определенный срок.

Однако, по новым правилам будет увеличено количество штрафных баллов на экзамене. Так, для того, чтобы получить оценку «не сдал», их нужно будет получить не пять, а семь.

Строгие правила для дорожных камер

С сентября 2024 года начнет действовать закон, устанавливающий четкие правила для размещения камер видеофиксации. Камеры будут устанавливаться только в строго определенных местах, а водители будут заранее предупреждаться о зоне их действия.

Возможное возвращение понятия «средняя скорость»

Минтранс предложил ввести в ПДД понятие средней скорости и штрафы за ее превышение. Это означает, что водители будут обязаны соблюдать не только максимальную скорость на определенных участках дороги, но и среднюю скорость на протяжении всего пути.

Управление квадроциклами и снегоходами без отдельных прав

Водители с правами категорий А, В, В1, С и D получат возможность управлять квадроциклами и снегоходами, взятыми в аренду, без необходимости получения отдельных прав. Однако будут действовать ограничения по скорости в 50 километров в час.

Краткосрочное ОСАГО

С марта 2024 года вводится возможность оформления краткосрочных договоров ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев. Это удобно для водителей, использующих автомобиль эпизодически или для перегонки транспортного средства.