В Госдуме изучат региональные практики перевозки детей в транспорте

По действующему законодательству дошкольники, то есть дети до семи лет, имеют право ездить в транспорте бесплатно по всей России. Для детей более старшего возраста правила перевозки устанавливают регионы, рассказала в пресс-центре «Парламентской газеты» первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

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Госдума изучает региональные практики перевозки детей в общественном транспорте с целью выработки единых подходов в этом вопросе по всей стране, сообщила Буцкая.

Напомним, по действующему законодательству дети до семи лет имеют право ездить в транспорте бесплатно по всей России. Для детей более старшего возраста правила перевозки устанавливают регионы.

Буцкая также отметила, что не так давно парламентарии закрепили в законодательстве норму, по которой водитель не имеет права высаживать из общественного транспорта безбилетников до 16 лет.