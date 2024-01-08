Стало известно, какие новинки ждут россиян в 2024 году

По их словам, в наступившем году российские покупатели могут ждать до 45 новых моделей от китайских автопроизводителей. При этом, отметили эксперты, рынок Поднебесной способен предложить и большее число автомобилей, однако пока что в этом нет никакого смысла, поскольку это высокий риск перенасыщения отечественного рынка машинами.
Представители «Автодома» рассказали, что первом квартале стоит ждать появления электрической версии Omoda E5, также новинки подготовил бренд Jaecoo — первой станет новый кроссовер J8, а позднее, ближе к концу года появятся еще две гибридных модели. Также на российском рынке ожидается премиальный электрокар Zeekr 001.
Будет расширяться модельный ряд компании Exeed, которая планирует привезти седаны, внедорожники и электромобили. Также расширяться планирует и компания Tank за счет новых моделей — Tank 400, 700 и 800. По словам экспертов, китайские автопроизводители в текущем 2024 году планируют увеличить долю на российском рынке до 80 процентов.
Прошлый 2023 год стал удачным для китайского автопрома — россияне потратили почти полтора триллиона рублей на покупку легковых автомобилей из КНР, всего они купили 466 310 машин за 11 месяцев прошедшего года.