На российском рынке нашли в продаже корейский Hyundai Kona за 2,8 млн

Компактный кроссовер Hyundai Kona, который совсем недавно был признан самым надежным автомобилем в своем сегменте, теперь предлагается покупателям в России, несмотря на отсутствие официальных поставок. Один кроссовер Hyundai Kona привез в Россию частный предприниматель из Москвы, а второй — автосалон в Красноярске. Кроссовер Kona первого поколения (2022 год сборки) предлагается за 2,8 млн рублей, сообщают Автоновости дня.

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Под капотом этого автомобиля размещается бензиновый агрегат на 1,0-литра мощностью 120 л.с., который в базовой версии Pure работает в паре с шестиступенчатой «механикой» и передним приводом.Вторая модель — мейкап Kona второго поколения, выпущенный в 2023 году за 4,1 млн рублей. Этот кроссовер оснащается 1,6-литровым турбомотором мощностью 198 л.с., 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом (базовая версия). Обе модели имеют богатое оснащение, включая мультимедиа с сенсорным экраном, камеру заднего вида и кондиционер.