Выбор машин сократится: как изменится российский авторынок в 2024 году
Отечественные автопроизводители намерены начать серийное производство нескольких новинок, которые станут их основными новыми моделями в следующем году. Российские автопроизводители намерены начать серийное производство ряда новых автомобилей в 2024 году, сообщает primamedia.ru.
В список вошел янтарный электромобиль для городской езды от калининградского завода «Автодор». Максимальная скорость — 105 км/ч. Ежегодный объем производства составит 50 000 автомобилей. Электромобили Atom будут поставлены на конвейер сборочного завода «Москвич» в Москве. Компания New Energy Motors готовится начать сборку грузовиков NEMO. Липецкий завод «Моторинвест» готовится к запуску интересной модели — i-Space гибридный автомобиль, сочетающий электрификацию и бензиновые агрегаты.
Ведущий китайский автопроизводитель Chery также запускает новую серию электрических и гибридных автомобилей Tiggo. Бренд Dongfeng намерен предложить российским потребителям бензиновую версию своего электромобиля i-Joy. Все эти автомобили откроют новые горизонты на отечественном авторынке в следующем году.