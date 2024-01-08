Как изменится российский авторынок в 2024 году

Отечественные автопроизводители намерены начать серийное производство нескольких новинок, которые станут их основными новыми моделями в следующем году. Российские автопроизводители намерены начать серийное производство ряда новых автомобилей в 2024 году, сообщает primamedia.ru.

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В список вошел янтарный электромобиль для городской езды от калининградского завода «Автодор». Максимальная скорость — 105 км/ч. Ежегодный объем производства составит 50 000 автомобилей. Электромобили Atom будут поставлены на конвейер сборочного завода «Москвич» в Москве. Компания New Energy Motors готовится начать сборку грузовиков NEMO. Липецкий завод «Моторинвест» готовится к запуску интересной модели — i-Space гибридный автомобиль, сочетающий электрификацию и бензиновые агрегаты.