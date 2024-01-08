Владельцы Tesla Cybertruck нашли другой способ извлечь прибыль

Ранее в этом году Tesla Inc. запретила владельцам Cybertruck перепродавать свои электрические пикапы в течение года с момента поставки. Autoevolution теперь сообщает, что владельцы нашли другой способ извлечь прибыль из своих широко разрекламированных электромобилей: несколько экземпляров уже доступны для аренды по непомерным ценам.

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Издание отмечает, что в объявлении, опубликованном неделю назад, предлагалась аренда Cybertruck примерно за 500 долларов в день. С тех пор владелец поднял ставку почти до 1000 долларов в день.