Владельцы Tesla Cybertruck нашли другой способ извлечь прибыль
Ранее в этом году Tesla Inc. запретила владельцам Cybertruck перепродавать свои электрические пикапы в течение года с момента поставки. Autoevolution теперь сообщает, что владельцы нашли другой способ извлечь прибыль из своих широко разрекламированных электромобилей: несколько экземпляров уже доступны для аренды по непомерным ценам.
Издание отмечает, что в объявлении, опубликованном неделю назад, предлагалась аренда Cybertruck примерно за 500 долларов в день. С тех пор владелец поднял ставку почти до 1000 долларов в день.
По данным Autoevolution, даже с учетом всех скидок на долгосрочную аренду поездка на странном грузовике в течение месяца обойдется вам как минимум в 12 000 долларов. Если у арендаторов будет достаточно клиентов, они смогут легко покрыть расходы по кредиту/лизингу и получить прибыль через несколько месяцев. Поскольку около 500 единиц Cybertruck уже находятся в частных руках, эту тенденцию, вероятно, невозможно остановить.