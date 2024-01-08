Продажи легковых автомобилей в 2023 году превысили 1 млн ед.

За прошедший год российские покупатели приобрели 1 049 917 новых легковых автомобилей, сообщают в «Автостат Инфо». Продажи выросли на 66,7% к результату за 2022 год, когда было реализовано 629 923 машины.

Примечательно, что в 2023 году доля китайских легковых авто в структуре авторынка РФ составила 51,3%, что соответствует 538 495 ед. авто. Доля российских авто сократилось до 350 861 ед., что составило 33,4% от рынка.

Помесячный анализ продаж показывает, что в декабре прошлого года авторынок вышел на свой годовой максимум — 118 206 ед. А относительно продаж за декабрь 2022 года (60 946 ед.) вырос на 94%.

Первое место в годовом рейтинге продаж на рынке легковых авто в России занимает Lada: 326 757 ед. авто, что на 86% больше, чем было продано в 2022 году. При этом две модели российского автопроизводителя заняли первые две строчки рейтинга среди моделей за 2023 год. Это Lada Granta (продано 197 337 авто всех модификаций) и Lada Niva (86 392 проданных машин всех версий).