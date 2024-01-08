Итоги рынка авто с пробегом: продажи выросли на 21% до 6,64 млн машин
По данным «Автостат Инфо», рынок авто с пробегом за 2023 год увеличился на 21% к результату 2022 года. Рост в абсолютном выражении перерегистрации легковых автомобилей выросли с 5 482 792 до 6 642 753 ед. авто.
При этом в декабре объем перерегистраций составил 507 602 ед. авто, что оказалось на 5% ниже результата за аналогичный период 2022 года — 534 729 ед. Кроме того, декабрьский показатель продаж указывает на снижение перерегистраций на 7,8% относительно перерегистраций за ноябрь — 550 780 ед. авто.
За год в стране было продано 4 817 733 иномарки с пробегом, что на 23% выше перерегистраций за 2022 год — 3 908 751 ед. В то же врем продажи подержанных авто российских марок выросли на 16% с 1 574 041 до 1 825 020 ед.
За год продажи подержанных автомобилей Lada выросли на 14,7% с1 364 626 до 1 565 709 ед., что обеспечило отечественной марке лидерство в рейтинге рынка авто с пробегом в России. С заметным отставанием на втором месте этого списка находится Toyota — 715 606 ед. авто, на 22,5% больше, чем за весь 2022 год — 584 164 ед. Третье место в этой рейтинге у Kia — 387 813 авто против 313 152 ед. (+24%).
Самой продаваемой моделью на вторичном авторынке в 2023 году оказалась Lada 2107: в годовом сравнении перерегистрации выросли на 15,5% с 120 236 до 138 902 ед. Второе место у Kia Rio (и соответственно, первое среди иномарок) — 136 757 ед., на 11% больше, чем было реализовано за 2022 год — 122 981 ед. Третье место в общем зачете принадлежит модели Hyundai Solaris — 133 887 авто, на 7% больше, чем за предыдущий год (124 856 ед.).