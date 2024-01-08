Первый полностью электрический автомобиль Lambo будет основан на концепции Lanzador (см. галерею и видео здесь). Он дебютирует в 2028 году с необычным кузовом, напоминающим сразу купе, седан и внедорожник. В своем интервью Autoblog директор по маркетингу Lamborghini Федерико Фоскини признал, что в линейке компании есть пробел, который мог бы заполнить седан, но отказался от этого.

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По словам Фоскини, руководители компании осознали, насколько нежизнеспособны седаны на автомобильном рынке, еще когда внедорожник Urus еще находился в разработке. Даже тогда продажи седанов во всем мире падали, и итальянскому автопроизводителю пришлось отложить свой проект Estoque, чтобы сконцентрироваться на массовом производстве Urus.