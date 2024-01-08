Первый полностью электрический автомобиль Lambo будет основан на концепции Lanzador
Первый полностью электрический автомобиль Lambo будет основан на концепции Lanzador (см. галерею и видео здесь). Он дебютирует в 2028 году с необычным кузовом, напоминающим сразу купе, седан и внедорожник. В своем интервью Autoblog директор по маркетингу Lamborghini Федерико Фоскини признал, что в линейке компании есть пробел, который мог бы заполнить седан, но отказался от этого.
По словам Фоскини, руководители компании осознали, насколько нежизнеспособны седаны на автомобильном рынке, еще когда внедорожник Urus еще находился в разработке. Даже тогда продажи седанов во всем мире падали, и итальянскому автопроизводителю пришлось отложить свой проект Estoque, чтобы сконцентрироваться на массовом производстве Urus.
Он признал, что седаны все еще довольно популярны в некоторых регионах, особенно в Китае, но отметил, что там они в основном рассматриваются как роскошные автомобили с водителем. Наличие автомобиля с водителем в линейке противоречит ценностям бренда Lamborghini.