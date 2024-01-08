Дилеры получили первую с 2022 года партию новых Kia Seltos от «Автотора»

Автомобили стояли на территории калининградского предприятия с момента заморозки сборки — завод-изготовитель не мог получить недостающие запчасти от южнокорейского автопроизводителя из-за санкций. Теперь же, судя по снимкам, проблему удалось решить и партию комплектных кроссоверов отправили на поезде к дилерам.

Автомобили заметили в вагонах железнодорожного состава на одном из перегонов в Московской области. Информации о том, как именно калининградский «Автотор» смог достать недостающие запчасти и доукомплектовать партию Kia Seltos, не сообщается. Помимо южнокорейских кроссоверов в вагонах заметили еще и кроссоверы Kaiyi X3 и X3 Pro, которые тоже собирают в Калининграде.

No Limits

No Limits

No Limits

No Limits

Вероятно, после отгрузки партии кроссоверов Seltos, сдедом «Автотор» займется сборкой и других некомплектных моделей Kia, которые также стояли на территории завода.