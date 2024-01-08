Дилеры получили первую с 2022 года партию новых Kia Seltos от «Автотора»
Автомобили стояли на территории калининградского предприятия с момента заморозки сборки — завод-изготовитель не мог получить недостающие запчасти от южнокорейского автопроизводителя из-за санкций. Теперь же, судя по снимкам, проблему удалось решить и партию комплектных кроссоверов отправили на поезде к дилерам.
Автомобили заметили в вагонах железнодорожного состава на одном из перегонов в Московской области. Информации о том, как именно калининградский «Автотор» смог достать недостающие запчасти и доукомплектовать партию Kia Seltos, не сообщается. Помимо южнокорейских кроссоверов в вагонах заметили еще и кроссоверы Kaiyi X3 и X3 Pro, которые тоже собирают в Калининграде.
Вероятно, после отгрузки партии кроссоверов Seltos, сдедом «Автотор» займется сборкой и других некомплектных моделей Kia, которые также стояли на территории завода.
Сотни некомплектных автомобилей Kia обнаружили на территории «Автотора» еще летом 2023 года. Все автомобили были выпущены до 24 февраля 2022 года, но из-за санкций калининградский завод не смог доукомплектовать автомобили из-за санкций.