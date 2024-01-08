Mercedes Benz в стиле "Безумного Макса" продан за 5 000 долларов

Компания Cars&Bids только что продала автомобиль-монстр Франкенштейна в стиле «Безумного Макса» за символическую сумму в 4999 долларов. Его создатель, Грег Роджерс, поставил кузов Mercedes-Benz 300E (W124) 1990 года на шасси ML430 (W163) и для придания внешнего вида прикрепил несколько поддельных пистолетов.

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Роджерс 37 лет руководил собственным автомобильным бизнесом и сотрудничал с Mercedes-Benz. К моменту выхода на пенсию у него уже был разбитый внедорожник, пылившийся в гараже, и хорошо сохранившийся седан, но с неработающим двигателем. Он заметил, что у этих двух автомобилей очень схожая длина колесной базы, и решил, что сможет осуществить слияние.

Для максимального вау-эффекта он черпал вдохновение из сериала «Крысиный патруль», вышедшего в 1960-х годах. Это было телешоу, посвященное отряду коммандос из США, сражавшемуся в Северной Африке во время Второй мировой войны. Он назвал машину «ME43» и оснастил ее имитацией минигана MG42, который он сделал из рулевой колонки ML. Он собрал ряд других ненужных деталей в поисках поддельных боеприпасов.