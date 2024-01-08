Завод немецкого автоконцерна Volkswagen в Эмдене (Нижняя Саксония) временно прекратил свою деятельность в связи с масштабными протестами фермеров, проходящими в Германии 8 января. Об этом информирует агентство DPA, ссылаясь на представителя Volkswagen.

Сообщается, что участники протестов заблокировали дороги к заводу, поэтому трудящиеся на предприятии люди не имеют возможности прибыть на работу. Ожидается, что завод возобновит свою деятельность уже во вторник.