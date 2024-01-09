В Италии представили суперкар по мотивам легендарной Ferrari F40

Компания Angelelli Automobili со штаб-квартирой в Риме анонсировала суперкар Effequaranta, являющийся своеобразной реинкарнацией легендарного Ferrari F40. Техническую начинку Angelelli Effequaranta позаимствует у современного Ferrari SF90 Stradale.

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Компания Angelelli Automobili уже знакома нашим постоянным читателям по проекту Hintegrale, сделанному по мотивам раллийной легенды Lancia Delta S4. Эту компанию основал в 2017 году итальянский инженер, дизайнер и предприниматель Давиде Анджелелли, имеющий, по его собственным словам, богатый опыт разработки хай-тек компонентов для автомобильной и аэрокосмической отраслей.

Angelelli

За свою короткую историю Angelelli Automobili явила миру целый модельный ряд эксклюзивных спорт- и суперкаров — правда, все они пока существуют исключительно в виде рендеров. Вышеупомянутый проект Hintegrale, анонсированный в 2022 году, серийным пока не стал и неизвестно, когда станет. Между тем самая свежая из заявленный новинок — Angelelli Effequaranta — должна быть отгружена заказавшим её клиентам уже в августе этого года. Заявленный тираж модели составит 25 экземпляров, цена пока не объявлена.

Angelelli

Angelelli Effequaranta — это, по сути, результат глубокого тюнинга серийного гибридного суперкара Ferrari SF90 Stradale, у него позаимствованы силовая установка (бензиновый V8 и три электромотора) и некоторые детали шасси, а кузов — полностью новый, он изготовлен из композита на основе углеродного волокна, алюминия и титана. Дизайн кузова, как утверждается, вдохновлён Ferrari F40 — одним из лучших суперкаров 80-х, о котором у нас на днях вышел большой исторический материал.

Angelelli

Effequaranta весьма вольно цитирует исторический прототип, общих с F40 стилистических элементов немного (например, воздуховоды на корме, форма антикрыла и форма выхлопных патрубков), Давиде Анджелелли и его команда больше хотели передать дух F40, нежели форму. Получилось это у них или нет, пусть судят потенциальные клиенты, причём лучше дождаться живой премьеры. Интерьер Effequaranta структурно такой же, как у исходного Ferrari SF90 Stradale, но имеет более скульптурную отделку, новый приборный щиток и новые клавиши на центральном тоннеле.

Angelelli

Angelelli Effequaranta будет доступна в двух дорожных версиях (Speciale и Sport) и двух трековых (XX и XX Racing). Трековые версии имеют более развитое аэродинамическое оперение и дополнительные воздуховоды на кузове, мощность гибридной силовой установки у них увеличена с 1000 до 1150 л.с. Дорожные версии будут набирать первую «сотню» за 2,1 с, максимальная скорость — свыше 360 км/ч. Снаряженная масса — 1300-1350 кг в зависимости от модификации, что примерно на два центнера меньше, чем у Ferrari SF90 Stradale.

Angelelli