Рынок новых LCV за 2023 год вырос на 22%

Согласно данным нового отчета «Автостат Инфо», рынок легких коммерческих автомобилей за прошлый год увеличился на 22%. В абсолютном выражении продажи возросли с 72 525 до 88 404 ед.

Драйвером роста рынка новых LCV стали российские бренды. За отчетный период их продажи выросли на 43% с 56 631 до 81 155 ед., а их доля на рынке достигла отметки в 91,8%. Продажи иномарок за тот же период снизились на 54,4% с 15 894 до 7249 ед. Доля иностранных брендов в структуре рынка уменьшилась до 8,2%.

Отметим, что с ноября по декабрь 2023 года продажи новых LCV выросли с 9304 до 10 374 ед. Декабрьский показатель стал самым высоким за прошедшие 12 месяцев. При этом относительно прошлого года объем продаж легких коммерческих авто возрос на 24% с 8346 до 10 374 ед., из которых 9768 ед. — российские машины (+30%), а еще 606 ед. — иномарки (-29%).

«ГАЗ» лидирует на рынке LCV по итогам 2023 года. Отечественный производитель реализовал за отчетный год 52 940 машин, улучшив результат 2022 года (36 958 ед.) на 43%. Вторым стал «УАЗ» — 16 094 машины, что на 21% больше, чем за предыдущий год (13 333 ед.). В топ-3 вошел и «Соллерс», который продал за прошедший год 7505 автомобилей (против 17-ти за 2022 год). Пятерку лидеров рынка LCV дополнили по итогам года Lada (4239 ед., -33%) и Mercedes (1530 ед., +42,5%).