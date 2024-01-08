В 2023 году россияне купили более 17 тысяч новых пикапов

Как стало известно из материалов исследования «Автостат Инфо», за прошлый год объем рынка новых пикапов вырос на 126% к 2022 году — с 7900 до 17 829 ед. авто. В декабре рост рынка пикапов составил +100,5% к результату за аналогичный период 2022 года — с 1088 до 2181 ед. соответственно.

Отметим, что именно в декабре рынок пикапов показал свой максимум за год. До этого самый большой результат продаж таких машин был зафиксирован в августе — 2053 ед.

Доля пикапов иномарок на рынке за год до 81%, а продажи увеличились с 5906 до 14 443 ед., то есть на 144%. В то же время объем продаж российских пикапов вырос на 70% с 1994 до 3396 ед., что составило долю в 19% от всего рынка.

За прошлый год в России больше всего было продано пикапов марки Great Wall — 5062 ед., на 251% больше, чем за 2022 год (1444 ед.). При этом Great Wall Poer стал лидером рынка пикапов с показателем 3703 проданных машин против 893 ед., реализованных за 2022 год. Второй результат в рейтинге моделей у «УАЗ Пикап»: 3346 ед., что на 68% больше, чем было продано за 2022 год (1994 ед.). JAC T6 заняла третье место в рейтинге моделей, показав годовой прирост на 195% с 597 до 1762 ед. Еще одна модель этого бренда — пикап JAC T8 Pro — занял в годовом рейтинге 9-е место с результатом 648 проданных машин.