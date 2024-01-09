АвтоВАЗ рассказал, как сэкономить до 180 000 рублей, покупая Lada

Изменились условия акции «Покупаем в Тольятти», запущенной в конце 2023 года. Покупатель может получить дисконт от 30 до 180 тысяч рублей, если согласится на покупку автомобиля из онлайн-магазина в кредит и заберёт машину самостоятельно в городе Тольятти. Никаких дилерских «допов» по умолчанию нет, а скидка считается от рекомендуемой розничной цены (РРЦ).

АвтоВАЗ решился на маркетинговый ход из-за нехватки автовозов: стоимость доставки автомобилей значительно выросла, не хватает ни водителей, ни грузовых машин с полуприцепами. Впрочем, акция «Покупаем в Тольятти» пока распространяется не на все модификации: на онлайн-витрине несколько десятков машин, и они не в базовых комплектациях.

К примеру, Lada Granta можно купить со скидкой 30 тысяч рублей, но только лифтбек в исполнении Drive Active: такие пятидверки стоят до 1,2 миллиона рублей! Дисконт в размере до 160 тысяч рублей распространяется на Vesta NG в версии Life, а максимальные 180 тысяч рублей можно сэкономить, забрав из Тольятти топовую Vesta Sportline. На Niva Travel в комплектациях Luxe и Comfort действует скидка 60 тысяч рублей.