В Крыму продают раритетный внедорожник из посольства США в СССР. На сайте бесплатных объявлений появился International Travelall четвёртого поколения: последний легковой автомобиль американской марки. У вездехода 1975 года выпуска интересная история: изначально International был закреплён за посольством США в Ленинграде, а через год машину продали частному лицу. За без малого полвека учёт всего один, сохранились документы советского образца.

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Владелец утверждает, что проблем с оформлением не возникнет, но при необходимости можно оставить чёрные номера. Все агрегаты родные: под капотом 5,0-литровый бензиновый V8, тяга передаётся через 3-ступенчатую «механику», мосты тоже оригинальные. Комплектность полная, есть все ключи и даже американский мануал тех времён.

Avito.ru

Avito.ru

Avito.ru

Avito.ru

Avito.ru

Avito.ru

Avito.ru

На одометре International Travelall всего 131 тысяча километров. Пробег объясняется технической неисправностью: в 1993 году у внедорожника отказал мотор, и четверть века машина провела в гараже. О техническом состоянии в данный момент объявление умалчивает, но судя по снимкам автомобилю необходима полная реставрация.