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Представлен кроссовер Toyota Bozhi 4X: апгрейд на фоне провала продаж

Китайский филиал Toyota решился на реструктуризацию электромобильного подразделения: с конвейера совместного предприятия (СП) с FAW электромобиль bZ4X убрали, а СП с концерном GAC решилось на обновление и переименование модели! Причина прозаична: «батарейные» Toyota провалились в Китае, а их доля в общем объёме продаж электрических легковушек составляет около 0,5 процента.

Toyota представила Bozhi 4X
© Motor.ru

Теперь Toyota bZ4X называется Bozhi 4X, то есть формально кроссовер относится к отдельному суббренду. Внешне модель поменялась незначительно: разве что у топ-версии появились пятиспицевые легкосплавные диски и пластиковые накладки в цвет кузова. В салоне изменения из области софта: у медиасистемы теперь есть поддержка протоколов Apple CarPlay, Baidu CarLife+ и Huawei HiCar.

Техника пересмотрена: от базовой версии с батареей на 50 киловатт-часов Toyota отказалась, теперь все кроссоверы оснащаются «старшим» аккумулятором на 66,7 киловатт-часа. У начальной версии передний привод (204 силы, 266 Нм), запас хода составляет 615 километров. На вершине линейки полноприводная модификация (218 сил, 337 Нм) с автономностью 560 километров.

Если сравнивать сопоставимые по характеристикам версии, то цены снизились: теперь кроссовер стоит от 180 до 239 тысяч юаней (эквивалент 25,3-33,6 тысячи долларов). А ещё Toyota гарантирует, что если в течение полугода цена Bozhi 4X снизится, то владельцу скомпенсируют разницу! Другое спецпредложение — скидка 10 тысяч юаней (1400 долларов), если покупатель оставит залог на электромобиль в размере 5000 юаней.

За пределами Китая кроссовер Toyota bZ4X стоит гораздо дороже: например, в Японии стартовая цена почти вдвое выше! Однако в Поднебесной настолько велика конкуренция, что в «ценовые войны» вынуждены играть все производители. Ранее был вынужден поменять стратегию на рынке КНР концерн Volkswagen, ведь продажи электромобилей намного ниже ожидаемого.

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