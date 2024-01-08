В России начали продавать семиместные внедорожники Ford

Один из российских дилеров привез в Россию полноразмерный внедорожник Ford Explorer. Покупателям из России предлагают автомобиль в шести- и семиместном исполнении, также для заказа доступно сразу три комплектации. На российский рынок привозят модели, недавно пережившие рестайлинг для китайского рынка. Пока что «живых» автомобилей у дилеров нет, все автомобили привозят под заказ частных покупателей.

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Внедорожники во всех трех комплектациях предлагаются с безальтернативным 2,3-литровым турбомотором EcoBoost предельной мощностью 276 лошадиных сил. В паре с ним работает десятиступенчатая автоматическая коробка передач, привод у модели полный.

Стоимость варьируется в зависимости от комплектации, цены начинаются от 6,2 миллиона рублей и доходят до семи миллионов. Причем в эту сумму включен не только сам автомобиль, но и все расходы на доставку, прохождение таможни и подготовку пакета документов для постановки машины на учет в России.