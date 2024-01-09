В Бразилии продают катера, похожие на Aston Martin Vantage

На протяжении десятилетий автомобильные компании пытались разработать идеальную амфибию. Только что бразильская компания произвела настоящий фурор, представив, возможно, одну из самых интригующих амфибий, с которыми мы когда-либо сталкивались. Познакомьтесь с Seacar Vehigh и Maestry.

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В отличие от амфибий, которые работают как на суше, так и на воде, модели Seacar, рассчитанные на двух человек, на самом деле представляют собой быстроходные катера, искусно замаскированные под автомобили.

Самое любопытное, что эти 4-метровые катера очень похожи на суперкары Aston Martin Vantage, и это, конечно, хорошая новость. В отличие от амфибий, с которыми мы сталкивались на протяжении многих лет и которые часто кажутся слишком необычными из-за необходимости функционировать как на суше, так и на воде, Seacar выглядят более стандартно.

Vehigh и Maestry также имеют характерные для Aston Martin отверстия в передней решетке и очень схожие пропорции. Оба представляют собой дроптопы со структурной балкой, проходящей между головами водителя и пассажира, предположительно для некоторой дополнительной жёсткости.

Влияние Aston Martin распространяется и на заднюю часть автомобиля, а фейковые «колёса» создают впечатление, что эти два скоростных катера оснащены стильными легкосплавными дисками.

Оба катера могут разгоняться до 100 км/ч на воде и, безусловно, выглядят забавно. Кабины катеров также выполнены в автомобильной стилистике: примечательно, что перед водителем расположен штурвал в стиле Tesla, а также компактная цифровая приборная панель.