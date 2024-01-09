Geely подняла цены на всю линейку автомобилей в РФ

В дилерских центрах России выросли прайс-листы для моделей марки Geely. Компания изменила цены для всех автомобилей в линейке.

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С начала текущего года в России поменялись цены на автомобили марки Geely. Все машины в линейке стали дороже на 10 000 – 20 000 рублей. Модель Emgrand получила прибавку в виде минимальных 10 000 рублей. В процентном соотношении изменение стоимости составило 0.4 - 0.5%. Сейчас минимальная цена Emgrand в дилерских центрах 2 009 990 рублей.

Максимальная комплектация предлагается за 2 489 990 рублей.

Для некоторых моделей в линейке цена выросла на 15 000 рублей. Купеобразный кроссовер Tugella получил прибавку в размере 0.3 - 0.4%. Популярный паркетник Coolray стоит дороже на 0.5 - 0.6%. Coolray второго поколения подорожал в таком же процентном соотношении. Atlas Pro реализуется на 0.4 - 0.5% дороже. Прибавка в случае с Belgee X50 составила 0.6 - 0.7%.

Теперь модель Geely Tugella оценивается в минимальные 3 959 990 рублей, а максимальная цена составляет 4 389 990 рублей. Модель Geely Coolray в этом году предлагается покупателям за 2 344 990 рублей, а новая генерация - за 2 609 990 рублей. Стоимость Atlas Pro в автоцентрах в России составляет 2 763 990 рублей, а Belgee X50 – 2 290 000 рублей.

Максимальную прибавку получил флагман линейки - Monjaro. Автомобиль подорожал сразу на 20 000 рублей. В процентном выражении это соответствует 0.4%. В начале января текущего года модель можно приобрести за 2 694 990 рублей. Максимальная комплектация доступна по цене 4 994 990 рублей.