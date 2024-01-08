Кроссовер Avatr 11 от Changan лишился полного привода и подешевел. В Китае стартовали продажи локально модернизированной модели. Цены варьируются в диапазоне от 300 до 390 тысяч юаней (эквивалент 3,84-5,0 миллиона рублей), то есть с момента начала продаж летом 2022-го стартовая цена снизилась ровно вдвое! Колоссальная разница объясняется двумя причинами: во-первых, сначала на рынок вышла лимитированная спецверсия, во-вторых, упростилась техника.

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Теперь Avatr 11 доступен с единственным электродвигателем на задней оси (313 сил, 370 Нм) и батареей на 90 или 116 киловатт-часов. Автономность составляет 630 или 730 километров (CLTC). Полноприводный вариант с двумя электромоторами (578 сил, 650 Нм) тоже доступен с обоими аккумуляторами, запас хода — 580 или 700 километров.

Цены на моноприводные кроссоверы — 300 или 335 тысяч юаней (42 или 47 тысяч долларов). Полноприводные версии стоят 350, 360 или 390 тысяч юаней (49-55 тысяч долларов). У топ-версии четырёхместный салон с раздельными мультиконтурными креслами второго ряда: есть подогрев, вентиляция и массаж.

Autohome.com.cn

В 2024 году точечно модернизированы все Avatr 11. Изменился наполнитель сидений и профиль подушек, что позволит меньше уставать в дальней дороге. Перенастроено шасси: адаптивная подвеска быстрее анализирует обстановку и лучше гасит вертикальные колебания, а электронная система стабилизации быстрее вмешивается в случае проскальзывания колёс. Наконец, модернизирован автопилот: теперь он не зависит от встроенных карт и полагается на искусственный интеллект.