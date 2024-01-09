В Британии построили уникальный проект на базе BMW M2

Кастомный BMW M2 G87 Clubsport
Британские специалисты по запчастям из A Reeve Performance осуществили проект, результатом которого стала мощная версия G87. Тюнерам удалось настроить рядную «шестерку» на 610 л.с., что на 157 л.с. выше по сравнению с двигателем базовой версии автомобиля. Огромный прирост мощности достигается за счет удаления сажевого фильтра. Даже с установленным GPF двигатель все равно выдает приличные 570 л.с., то есть на 117 л.с. больше по сравнению со стандартным M2.
В результате кастомизации М2, автомобиль приобрел ряд дополнительных изменений, в числе которых:
- колеса BBS с 295-мм шинами на обеих осях и подвеска Nitron с койловерами, разработанная совместно с A Reeve Performance;
- карбоновый обвес от AUTOID и массивным задним антикрылом от Versus Performance;
- стандартная выхлопная система уступила место послепродажному решению от Active Autowerke;
- модернизированные тормоза;
- в салоне теперь нет задних сидений.
Вместо них установлен каркас, а за ним - пара изготовленных на заказ передних сидений Cobra Nogaro с карбоновыми каркасами и гоночным ремнем безопасности.
Кастомный M2 G87 с правым рулем и восьмиступенчатой автоматической коробкой Steptronic все еще находится в процессе разработки, и на подходе еще несколько модификаций. По словам A Reeve Performance, планируется довести мощность шестицилиндрового двигателя до 750 лошадиных сил без замены турбокомпрессоров.