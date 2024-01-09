В Британии построили уникальный проект на базе BMW M2

Британские специалисты по запчастям из A Reeve Performance осуществили проект, результатом которого стала мощная версия G87. Тюнерам удалось настроить рядную «шестерку» на 610 л.с., что на 157 л.с. выше по сравнению с двигателем базовой версии автомобиля. Огромный прирост мощности достигается за счет удаления сажевого фильтра. Даже с установленным GPF двигатель все равно выдает приличные 570 л.с., то есть на 117 л.с. больше по сравнению со стандартным M2.

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В результате кастомизации М2, автомобиль приобрел ряд дополнительных изменений, в числе которых:

колеса BBS с 295-мм шинами на обеих осях и подвеска Nitron с койловерами, разработанная совместно с A Reeve Performance;

карбоновый обвес от AUTOID и массивным задним антикрылом от Versus Performance;

стандартная выхлопная система уступила место послепродажному решению от Active Autowerke;

модернизированные тормоза;

в салоне теперь нет задних сидений.

Вместо них установлен каркас, а за ним - пара изготовленных на заказ передних сидений Cobra Nogaro с карбоновыми каркасами и гоночным ремнем безопасности.