Volkswagen внедрит ИИ в свои автомобили

Volkswagen объявил об внесении ChatGPT в свои последние модели автомобилей. Присоединяясь к тенденции в развитии искусственного интеллекта, компания планирует использовать ChatGPT совместно с голосовым помощником IDA в нескольких новых моделях, включая ID.7, ID.4, ID.5, ID.3, новые Volkswagen Tiguan, Passat и Golf.

Эта функция, которая станет стандартом для многих автомобилей к II кварталу 2024 года, пишут эксперты, направлена на расширение возможностей голосового помощника. Она обещает более интуитивное, естественное взаимодействие. Голосовой помощник компании уже способен управлять информационно-развлекательной системой, навигацией и климат-контролем, но ChatGPT расширит его функционал, обогатив разговоры и сделав взаимодействие более понятным.