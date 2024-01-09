Первый регион России закупил для чиновников партию «Москвич 6»

Портал ZaRulem.ws со ссылкой на Госзакупки утверждает, что в гараж администрации главы Чувашии доставлена дюжина лифтбеков чёрного цвета в небазовой комплектации «Бизнес». Единственным участником трёх аукционов стал автосалон... из Перми: именно через него «Москвичи 6» для чиновников закупили в Республиканскую службу обеспечения деятельности госорганов власти.

Каждый автомобиль обошёлся казне в 2,9 миллиона рублей. Актуальный прайс-лист на «Москвичи 6» не позволяет определить, какой двигатель выбрали власти Чувашии. Базовый лифтбек с вариатором и 136-сильным турбомотором стоит 2 826 000 рублей, а топ-версия с «роботом» и 174-сильным турбомотором обойдётся в 2 976 000 рублей.

В любом случае комплектация «Бизнес» подразумевает наличие люка с электроприводом, климат-контроля, виртуальной приборной панели, камер кругового обзора и боковых подушек безопасности. У лифтбеков будет кожаный салон с перфорацией, бесключевой доступ, полностью светодиодная оптика и комплекс электронных систем помощи водителю.