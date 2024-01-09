Российские ученые изобрели клей для создания дорог

Ученые из МГУ представили собственную разработку. Она позволит создавать дорожное покрытие из любого материала.

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Состояние дорог в России остается актуальной проблемой. Во многих регионах дорожная инфраструктура не развита, что ограничивает поток туристов и мешает жизни местных граждан. В области дорожного строительства появляются новые разработки, направленные на повышение качества.

Новой разработкой ученых из МГУ является клей, который, как сообщается, перевернет отрасль инфраструктурного строительства. Состав способен объединять материалы из разных групп - от песка до глины. С его использованием создаются прочные монолитные блоки. Уникальная формула клея позволяет создавать блоки, толщина которых составляет 60 мм. Они смогут выдерживать проезд легковых автомобилей без дефектов.

Одна из особенностей разработанного материала - способность к разложению сразу после окончания срока годности. Это расширяет перспективы применения экологически чистых материалов в области дорожного строительства. Клей способен разлагаться и не оставлять экологический след.

Ученые отмечают, что новый клей можно использовать для укрепления береговой линии возле водоемов, для формирования дорожного полотна в парковой зоне. Кроме того, с его помощью можно оформлять террасы. Ученые также обращают внимание на то, что во многих городах из-за отсутствия качественных дорог полностью перекрывается транспортная доступность.